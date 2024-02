PlayStation : la sécurité améliorée avec les clés d'identification, comment ça marche ?

La sécurité est l'affaire de tous sur Internet, les utilisateurs doivent évidemment choisir un mot de passe long avec des caractères variés pour éviter le piratage, mais les entreprises doivent elles aussi faire des efforts. Cette semaine, PlayStation dévoile une nouvelle fonctionnalité pour améliorer la sécurité des joueurs.

PlayStation présente ainsi sur son blog les clés d'identification, une alternative aux mots de passe traditionnels plus facile d'utilisation, mais également plus sécurisée grâce à la cryptographie. Le constructeur explique tout cela :

Que sont les Clés d’Identification ?

Les clés d’identification sont des identifiants digitaux qui sont générés automatiquement en utilisant la cryptographie. Cette alternative moderne aux mots de passe donne aux usagers la possibilité de se connecter sur les plateformes et les appareils avec une clé d’identification unique pour chaque service en ligne. Ce système vous permet d’accéder à votre compte sans mot de passe. À la place, vous vous connectez via votre appareil mobile ou votre ordinateur en utilisant la même méthode pratique que vous utilisez déjà pour débloquer l’écran de votre appareil, telle qu’une empreinte digitale, un scan facial, ou un code PIN.

Puissantes et efficaces contre le phishing, les clés d’identification adhèrent aux standards FIDO (Fast Identity Online, Identité en ligne rapide) qui ont été établie par l’Alliance FIDO, une alliance dont le groupe SONY fait fièrement partie. L’Alliance FIDO est une organisation globale de standards d’authentification qui s’efforce de réduire l’usage mondial des mots de passe en promulguant le développement, l’utilisation, et la conformation avec des standards hauts-de-gamme pour l’authentification à travers une librairie inclusive d’appareils et de plate-formes.

Ce standard est soutenu par des plateformes et des appareils majeurs, issus de sociétés à l’avant-garde du domaine technologique. En tant que membre de l’Alliance FIDO, nous avons travaillé avec des membres de ces sociétés et institutions majeures pour concevoir une expérience de connexion réellement améliorée.

Vous pouvez commencer à utiliser les clés d’identification dès maintenant en les configurant sur votre compte. En guise de bénéfice supplémentaire, si vous utilisez d’autres services Sony avec le même compte, les clés d’identification fonctionneront également avec ces services.

Une nouvelle ère de sécurité

La technologie évolue au cours du temps et avec elle vient un besoin de faire évoluer les standards et les efforts destinés à protéger les usagers. Les clés d’identification sont pour nous une telle avancée, visant à garder notre communauté de joueurs saine et sauve, en sécurité.

Chez Sony Interactive Entertainment, nous sommes constamment conscients des larges et divers groupes de gens qui font partie de notre communauté, et du besoin de mesures de sécurité versatiles, qui correspondent à plusieurs façons de jouer. Qu’il s’agisse d’assurer à notre communauté de joueurs une expérience de jeu sécurisée et accueillante, ou qu’il s’agisse d’améliorer et de faire évoluer nos produits et nos services sur PlayStation, l’intégration des clés d’identifications est le dernier exemple de la façon dont nous continuons à protéger nos joueurs tout en maintenant la meilleure et la plus fluide des expériences de jeu, pour que vous passiez moins de temps à vous inquiéter, et plus de temps à jouer.