Mario Kart Tour : la Saison des Glaces est lancée, deux circuits de la SNES et la N64 ajoutés gratuitement

Après deux semaines de New Year's Tour, Mario Kart Tour passe le flambeau à une nouvelle saison, avec encore du contenu supplémentaire à la clé.

Il s'agit comme prévu du Ice Tour, ou de la Saison des Glaces en bon français, qui fait la part belle au froid et au givre, et durera jusqu'au 29 janvier 2020. Vous pouvez par exemple débloquer les personnages de Peach Hivernale, Luigi Pingouin ou encore Mario de Glace, mais aussi des karts inédits et planeurs exclusifs.

Pour avoir de vraies nouvelles sensations, il faudra cependant se tourner vers les circuits inédits, accessibles sans passer par la case achat ou tir au tuyau : la Route Glagla de la Nintendo 64 et le Lac Vanille 1 de la SNES. Comme ça, tout le monde pourra s'amuser avec ces nouveautés.