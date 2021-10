Marvel's Guardians of the Galaxy : les notes de la presse française

Le nouveau bébé d'Eidos Montréal et Square Enix, Marvel's Guardians of the Galaxy, s’invite aujourd’hui, 26 octobre 2021, sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC (et même sur Switch via une Cloud Version). Après les impressions de la presse anglophone, nous nous penchons sur les avis de nos amis français. Comme vous pouvez le voir, les notes sont bonnes dans l’ensemble.

Pour JeuxVideo.com, « les Gardiens de la Galaxie est l'une des bonnes surprises de cette fin d’année », pour Millenium, le jeu « est une vraie réussite », pour JeuxVideo.fr, « le titre demeure beaucoup trop classique pour se démarquer de la concurrence » et pour Gameblog, « l'ambiance des Gardiens de la Galaxie est authentiquement retranscrite ».

Pour finir, n’oubliez pas de jeter un œil sur nos impressions disponibles à la fin de cet article. Vous pouvez acheter Marvel's Guardians of the Galaxy sur Amazon.