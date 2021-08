Marvel's Guardians of the Galaxy : découvrez la bande-son entre chansons cultes, album rock original et compositions symphoniques

Si Marvel's Avengers proposait des modes multijoueurs coopératifs à côté de sa campagne, Eidos Montréal a choisi de mettre le paquet sur le solo avec Marvel's Guardians of the Galaxy. Cette nouvelle adaptation d'un comics de Marvel nous fera incarner Star-Lord dans une aventure originale à la mise en scène et à l'ambition savoureuse.

Les développeurs avaient pris le temps d'évoquer le design des personnages dans une précédente séquence, place désormais à une vidéo sur la musique, qui aura une part aussi importante dans le jeu que dans les films de James Gunn. Le directeur audio senior Steve Szczepkowski prend la parole pour nous parler du travail du compositeur Richard Jacques (Sonic R, James Bond 007: Blood Stone), qui a travaillé dur pour livrer près de 6 heures de morceaux originaux épiques depuis les mythiques studios d'Abbey Road à Londres.

À côté de ça, Marvel's Guardians of the Galaxy aura sa propre mixtape de morceaux sous licence, histoire de nous faire vibrer au rythme des goûts musicaux pop-rock 80's de Peter Quill. Attendez-vous à du KISS, New Kids on the Block, Rick Astley, Gary Newman, Joan Jett, Culture Club, Hot Chocolate et bien plus encore. Et c'est ce genre de sons que nous entendrons lorsque nous utiliserons la compétence spéciale Rassemblement, où Star-Lord gagne en puissance lors d'un combat en lançant un morceau depuis son lecteur de cassettes.

Enfin, la troisième couche de la bande-son sera formée par des morceaux rock'n'roll par le groupe fictif Star-Lord. Eidos Montréal a imaginé que Star-Lord avait tiré son nom d'une formation dont il était fan quand il était petit et a donc décidé d'écrire un album imaginaire qu'aurait pu chanter ce groupe, avec des titres comme Space Riders (With no Names). Et comme les sessions de test ont plu à l'équipe, c'est carrément ce même Steve Szczepkowski qui donnera de la voix sur les chansons !



« La musique est intrinsèque à la franchise des Gardiens et nous voulions en faire un élément important de l'expérience de gameplay. La bande-son est infusée dans l'ADN du jeu et l'utilisation que nous en faisons va bien plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir. Que ce soit pour booster les combats avec le Rassemblement ou pour donner vie au groupe préféré de Star-Lord, chaque élément a été sélectionné avec soin et ajouté pour améliorer l'histoire de ce groupe de marginaux rock'n'roll. »

Rien que pour sa bande-son, Marvel's Guardians of the Galaxy semble déjà valoir le détour. Vous pouvez le précommander sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S à partir de 59,99 € sur Amazon.fr, pour une sortie le 26 octobre 2021, date à laquelle une version Switch en cloud sera aussi lancée.

