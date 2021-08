Marvel's Guardians of the Galaxy : le design des personnages expliqué par Eidos

Eidos Montréal et Square Enix nous ont présenté en détail Marvel's Guardians of the Galaxy lors de l'E3 2021, le jeu d'action et d'aventure mettra pour rappel en scène les Gardiens de la Galaxie, peu après la formation de ce groupe de choc. Les studios sont déjà revenus sur le personnage de Lady Hellbender et ils sont de retour pour parler design.

Bruno Gauthier-Leblanc, directeur artistique du jeu, prend en effet la parole pour expliquer comment lui et son équipe ont conçu les personnages de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot pour Marvel's Guardians of the Galaxy. Il déclare :

Nous voulions que le design des Gardiens reste fidèle à l'histoire que nous avons créée, tout en faisant en sorte que l'on puisse reconnaître instantanément les Gardiens de la Galaxie que les fans adorent. Nous avons construit cette famille dysfonctionnelle et amusante en combinant des éléments issus des comics Marvel avec le passé que nous leur avons imaginé, ce qui donne un aspect unique à chaque Gardien qui s'intègre dans les mécaniques de jeu.

D'après ses dires, Star-Lord est un pirate de l'espace fan de Rock'n Roll avec de grosses références aux années 80, Drax est un guerrier exhibant ses scarifications katathiennes en écho à l'architecture circulaire de sa planète natale, Gamora est inspiré des comics avec des décorations mortelles pour montrer sa dangerosité, tandis que Rocket et Groot sont liés par leur amitié, le premier portant d'ailleurs une perle à 'effigie du second sur son bouc, et le directeur artistique rappelle que Groot a conçu un harnais spécialement pour que Rocket grimpe sur son dos lors des combats, se transformant en véritable tourelle.

La date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est pour rappel fixée au 26 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que sur Nintendo Switch dans une Cloud Version. Vous pouvez précommander le jeu à 59,99 € sur Amazon.