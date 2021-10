Marvel's Guardians of the Galaxy : les développeurs s'amusent de leur rickroll dans une vidéo avec Rick Astley

Même si Marvel's Guardians of the Galaxy nous fait voyager dans l'espace, le titre reste ancré dans la réalité terrienne grâce à sa bande originale des années 80. Tear for Fears, Joan Jett, Gary Numan, Kiss, Bonnie Tyler, la liste est longue, mais les développeurs ont tenu à rendre hommage à un tube tout particulièrement connu des internautes des années 2000.

Eh oui, Eidos Montréal a rickrollé les joueurs de Marvel's Guardians of the Galaxy, et il s'en félicite dans une petite petite vidéo en invitant le chanteur Rick Astley, rien que ça. Si vous n'avez pas joué au jeu, eh bien, lors d'un Rassemblement, il est possible de remotiver les Gardiens en choisissant la bonne réplique, boostant les héros et déclenchant une musique. Si vous échouez la première fois, c'est Never Gonna Give You Up de Rick Astley qui retentit, ce qui a visiblement amusé les streameurs DanTDM, DrLupo et PaladinAmber. Dans une seconde vidéo, le chanteur anglais revient sur le succès à retardement de son tube, s'amusant d'être indirectement le plus grand troll d'Internet.

Marvel's Guardians of the Galaxy est pour rappel disponible depuis le 26 octobre dernier, vous pouvez l'acheter à 49,99 € sur Amazon.

