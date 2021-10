Marvel's Guardians of the Galaxy dévoile déjà sa bande-annonce de lancement bien rythmée, place à l'action !

Entre partages de cinématiques que nous retrouverons au cours de notre partie ou de sa tracklist qui délectera nos oreilles, Marvel's Guardians of the Galaxy a eu bien des occasions de se montrer ces derniers temps. Sa sortie n'est prévue qu'à la fin du mois, dans deux semaines, et c'est donc avec surprise que nous découvrons dès maintenant sa bande-annonce de lancement. Visiblement, Square Enix et Eidos Montréal sont très confiants pour la diffuser autant en avance.

Évidemment, la musique est reine pour agrémenter les séquences emplies d'action qui défilent à l'écran et mettent en avant chaque Gardien. Cette vidéo est aussi l'occasion d'introduire quelques visages inédits que nous croiserons au fil des péripéties du groupe, ainsi qu'un aperçu de la personnalisation.

Marvel's Guardians of the Galaxy est donc attendu le 26 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Switch dans une Cloud Version. Vous avez encore largement le temps de précommander une copie si le projet vous intéresse, par exemple sur Amazon au prix de 52,80 €.

