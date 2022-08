Marvel's Midnight Suns : Captain Marvel vient nous éblouir dans son aperçu de gameplay

Pas une semaine ne passe désormais sans que Marvel's Midnight Suns ne nous donne de ses nouvelles au détour de vidéos introduisant son casting de personnages qui combattront dans nos rangs. Les super-héros ayant déjà eu droit à leur présentation étaient évidemment les têtes d'affiche bien connues de tous, à savoir Captain America, Iron Man, Spider-Man et Doctor Strange. Ils sont rejoints à présent par une femme forte aux pouvoirs cosmiques, la seule et unique Carol Danvers, ou Captain Marvel si vous préférez.

Clairement, l'héroïne nous éblouit en déchaînant ses pouvoirs qui feront sans doute d'elle une attaquante hors pair. Pour ne pas changer, nous devrions avoir un plus long aperçu de ses capacités dans les prochains jours.

Première apparition : Marvel Super-Heroes #13 (1968) Histoire Pilote de l'armée de l'air et agent de renseignements, Carol Danvers a toujours rêvé d'aller dans l'espace. Sa mission consistait à surveiller et protéger le programme spatial des États-Unis contre toute nuisance extraterrestre. C'est cependant sa propre vie qui a été bouleversée lorsqu'un engin Kree a activé son ADN partiellement extraterrestre et éveillé ses capacités d'hybride humaine/Kree. Désormais connue sous le nom de Captain Marvel, Carol possède une force surhumaine ; ses pouvoirs lui confèrent la capacité de voler, mais aussi de voyager dans l'espace. Le lien intime qu'elle entretient avec l'univers lui permet en outre de puiser dans l'immense énergie du cosmos, un pouvoir qu'elle utilise pour affronter des ennemis intergalactiques aux côtés des Avengers.

Si vous appréciez le personnage, Captain Marvel sera l'an prochain à l'affiche de The Marvels au sein de la Phase 5 du MCU. Marvel's Midnight Suns est lui attendu le 7 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Epic Games Store et Steam). Ses éditions peuvent être précommandées à la Fnac.