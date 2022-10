Marvel's Midnight Suns : découvrez les origines de Lilith avec la préquelle animée The Salem Sisters

Ce soir, c'est Halloween et, comme prévu, Marvel's Midnight Suns a fait parler de lui avec sa préquelle animée qui avait été annoncée durant le Disney & Marvel Games Showcase en septembre et qui prendra la forme de cinq courtes vidéos. Seule la première est disponible, se nommant The Salem Sisters et nous contant donc durant 7 minutes les évènements s'étant déroulés vers la fin du 17e siècle, en lien avec Lilith. Firaxis et 2K Games ont donc bien choisi leur jour pour la mettre en ligne.

Il nous est montré et expliqué que les sorcières ont affronté pendant des années Hiram Shaw, à Salem alors Sorcier Suprême de la Terre, tandis que Lilith, alors humaine, a connu l'amour et donné naissance à un bébé. Sauf que son mari mourut d'une maladie, contractée ensuite par son nouveau-né... En voulant demander de l'aide à Shaw, elle découvrit qu'il possédait le Darkhold et réussit à le récupérer en scellant le sorcier en compagnie de Sarah. L'ouvrage maléfique lui permit de tenter un rituel pour sauver son enfant, interrompu en cours par son amie qui parvint à la stopper. Mais le mal était déjà fait et Chthon épargna la vie du bébé qui deviendra le Chasseur en échange de sa vie, la transformant ensuite en la Lilith que nous combattrons en jeu.

À l'époque moderne, toute cette histoire a été racontée à Stephen Strange, lui expliquant que le Darkhold a été confié à Jonathan Blaze aka Ghost Rider. C'est aussi Sarah qui a réuni toute l'équipe de base de ce qui deviendra les Midnight Suns, avec en renfort la Sorcière Rouge, Magik, Blade et Nico Minoru. Il reste donc encore pas mal de questions, qui devraient trouver leurs réponses dans les prochaines vidéos, qui seront sans doute diffusées chaque semaine.

La date de sortie de Marvel's Midnight Suns est pour rappel fixée au 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avant d'arriver ensuite sur PS4, Xbox One et Switch. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 54,99 €.

