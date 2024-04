Marvel Rivals : tous les détails et la configuration recommandée pour l'alpha fermée

Le mois dernier, NetEase a dévoilé Marvel Rivals, un futur TPS où deux équipes de six joueurs s'affronteront en contrôlant les héros et vilains cultes de la Maison des idées, à la manière d'Overwatch 2 donc l'inspiration est flagrante. Pas moins de 18 personnages avaient alors été confirmés, avec la promesse d'une alpha fermée pour ce mois de mai. Pour bien terminer la semaine, de nouvelles informations à ce sujet ont été dévoilées. Cette version du jeu sera donc disponible auprès d'environ 30 000 joueurs chanceux s'étant inscrits à partir du samedi 11 mai à 2h00 jusqu'au mardi 21 mai à 10h59, mais uniquement situés aux États-Unis et au Canada.

En plus de la liste de personnages déjà connus, Hela sera également jouable à cette occasion au travers de trois modes de jeu distincts baptisés Convoy, Domination et Convergence. En termes de cartes, deux prendront place sur Yggsgard (Yggdrasill Path et Royal Palace) et une autre à Tokyo 2099 (Shin-Shibuya), toutes avec des environnements destructibles. D'autres héros et maps sont évidemment en développement et pourraient être inclus dans de futures sessions du genre, servant à obtenir des retours afin d'améliorer l'expérience.

Point intéressant, il est précisé que Marvel Rivals sera disponible uniquement sur PC pour l'alpha fermée, suggérant qu'il pourrait donc paraître sur consoles puisqu'il n'a pas été annoncé ailleurs et que cela n'aurait donc aucun sens d'effectuer une telle précision. De plus, il est indiqué qu'il ne sera pas pay-to-win et que les manettes pourront être utilisées. La configuration minimale a aussi été dévoilée :

Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Processeur Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 5600X RAM 16 Go GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) ou AMD RX 5700-XT DirectX Version 12 Espace de stockage 70 Go SSD

Enfin, si vous vous demandez ce qu'est Yggsgard, il s'agit du monde résultant de la fusion d'Asgard et de l'arbre-monde connectant les dix royaumes, dont Loki a pris le contrôle. La map et ce dernier ont eu droit à des vidéos dédiées récemment. Aussi bien la direction artistique que la bande-son promettent de nous régaler !

Si vous souhaitez retrouver Loki et Hela dans un même long-métrage, Thor: Ragnarok est vendu 17,06 € sur Amazon en Blu-ray 4K UHD.