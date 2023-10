Marvel's Wolverine : une information essentielle dévoilée par le directeur créatif de Marvel's Spider-Man 2

Alors que Marvel's Spider-Man 2 vient de sortir et que ses chiffres de ventes ont déjà battu un record historique pour PlayStation, les regards vont progressivement se tourner vers le prochain jeu d'Insomniac Games et l'une des seules exclusivités connues des PlayStation Studios, Marvel's Wolverine. Annoncé en même temps que la récente aventure de Peter Parker et Miles Morales en septembre 2021, nous ne savons pas grand-chose à son sujet si ce n'est qu'il aura un ton adulte, logique pour un jeu mettant en scène Logan et ses griffes acérées en adamantium. Lors de son annonce, il avait été précisé qu'il s'agissait d'un « jeu indépendant », ce qui pose évidemment des questions. Le directeur créatif de Marvel's Spider-Man 2, Bryan Intihar, était l'invité de Kinda Funny et a dévoilé de légères informations relatives à ce jeu sur Wolverine. Rien d'incroyable, mais il faudra s'en contenter en attendant que Sony Interactive Entertainment ouvre les vannes.

La séquence est à 1:09:55 (attention aux autres spoilers)

Ainsi, Marvel's Wolverine fera bel et bien partie du même monde que les jeux Spider-Man d'Insomniac, à savoir la Terre-1048. Quant à la non-présence de Wolverine dans Marvel's Spider-Man 2, il a été décidé de laisser l'équipe qui développe son jeu tranquille pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais il est intéressant de voir qu'un univers interconnecté est en train de se créer avec tous ces jeux, qui ne manquent pas de références et de personnages en provenance des comics, donnant envie d'en voir encore plus. Marvel's Wolverine ne dispose d'aucune période de sortie, mais est attendu sur PS5.

