Mass Effect Édition Légendaire : une longue infographie qui spoile dévoilée par BioWare

En attendant le nouveau jeu Mass Effect de BioWare, le studio a lancé en mai dernier une version remastérisée de la trilogie avec le Commandant Shepard. Mass Effect Édition Légendaire regroupe donc trois jeux pour une aventure épique pleine de choix cruciaux, qui ont été décortiqués par les développeurs. Attention aux spoilers.

BioWare a en effet partagé une longue infographie qui met en avant certaines décisions des joueurs de Mass Effect Édition Légendaire, nous découvrons ainsi que Shepard est majoritairement un homme, soldat né sur Terre avec un profil de survivant. Plus intéressant, les joueurs ont à 60 % seulement sauvé Ashley à la place de Kaidan, et Wrex a survécu 94 % du temps à la mission sur Virmire, les Krogans sont appréciés. De manière générale, les joueurs ont pris des décisions de Parangon, en soignant le génophage et en pardonnant Tali. Seule exception, la journaliste s'est pris 68 % du temps un poing dans la figurine pendant l'interview de Shepard, mérité. Du côté des équipiers, les joueurs ont préféré s'entourer de Garrus, Tali et Liara, et pour finir sur une touche d'humour, BioWare affirme que 100 % des joueurs ont passé beaucoup trop de temps à trouver le dernier Gardien de la Citadelle en jurant qu'ils l'avaient déjà scanné avant.

Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez acheter Mass Effect Édition Légendaire à 64,65 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Mass Effect Édition Légendaire : une trilogie culte remastérisée avec soin