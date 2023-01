Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 2) : One Piece vogue vers le succès

L'année 2023 commence tranquillement, quelques nouveautés arrivent enfin dans les rayons, et comme tous les lundis, le S.E.L.L. fait le point sur les jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Bon, la première place est toujours occupée par un certain God of War Ragnarök, mais une nouvelle tête fait son apparition.

Il a un chapeau de paille et les membres qui s'allongent, c'est Luffy. One Piece Odyssey s'invite en effet dans ce top 5 hebdomadaire, d'abord sur la seconde marche du podium dans sa version PS5, puis à la cinquième place sur PS4. Dans le reste du classement, nous retrouvons Gran Turismo 7 en troisième position et Mario Kart 8 Deluxe juste derrière, en quatrième donc.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 9 au 14 janvier 2023 :