Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : FIFA 22, le seul et l'unique

Nouvelle semaine, nouveau classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers temps. Le S.E.L.L. partage son Top 5 comme chaque lundi, et cette semaine, un mastodonte signé EA Sports vient occuper toutes les places du classement. Oui, c'est FIFA 22.

Le jeu de football est littéralement partout, de la première à la cinquième place, que ce soit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et même Switch, qui pourtant à droit à une simple Édition Essentielle mettant simplement à jour le contenu sans améliorations de gameplay (et ce depuis quelques années déjà). EA Games doit se frotter les mains.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 27 septembre au 2 octobre 2021 :