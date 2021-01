Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 1) : Animal Crossing indétrônable, même en 2021

Cette fois, c'est bon, 2021 est lancée et le S.E.L.L. partage son premier classement hebdomadaire consacré à cette nouvelle année. Mais les semaines se suivent et se ressemblent, il n'y a évidemment pas grand-chose de neuf cette fois, Animal Crossing: New Horizons est toujours en tête.

Il est suivi par Mario Kart 8 Deluxe, un autre jeu incontournable de la Switch depuis sa sortie, et Call of Duty: Black Ops Cold War se hisse à la troisième place. Le classement se termine avec Ring Fit Adventure et Just Dance 2021, deux autres titres pour la console de Nintendo.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 janvier 2021 :