Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 19) : quatre fortes têtes et un seul changement

Alors qu'il n'y a pas de grosse sortie en ligne de mire avant quelques semaines, le classement des jeux les plus vendus en France continue de stagner. Nous retrouvons encore une fois le roi Animal Crossing: New Horizons sur son trône, suivi de ses fidèles valets Mario Kart 8 Deluxe, Final Fantasy VII Remake et Call of Duty: Modern Warfare, dans le même ordre que la semaine passée. La seule différence est que Ring Fit Adventure dégringole de la troisième place à l'extérieur du top 5, pour laisser place à un inattendu retour de Nioh 2 dans le quintet de tête.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 mai 2020