Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 8) : Mario et Bowser en grande forme, un J-RPG s'invite à la fête

Comme chaque lundi, le S.E.L.L. partage la liste des jeux vidéo les plus vendus dans l'Hexagone. Et sans grosse surprise, le classement est entièrement composé de titres Switch, avec des jeux déjà connus, mais également un très récent jeu de rôle signé Claytechworks et Square Enix.

C'est toujours Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui est en tête, mais Bravely Default II s'incruste dans le classement à la seconde place. Mario Kart 8 Deluxe se retrouve à la troisième place du podium et il est suivi par Animal Crossing: New Horizons et Ring Fit Adventure.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 février 2021 :