Mélobot: A Last Song, l'adorable jeu d'action et de rythme daté en vidéo

Le développeur parisien Anomalie Studio s'occupe en ce moment des derniers détails sur Mélobot: A Last Song, un jeu d'aventure, d'action et de rythme avec un adorable petit robot qui va devoir sauver le monde en redonnant vie à la faune et à la flore, rongées par un mal étrange. Le titre est édité par Microids et s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

La date de sortie de Mélobot: A Last Song est fixée au 12 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, voici une présentation du jeu :

Entrez dans le monde onirique de Mélobot: A Last Song, un jeu mêlant aventure, action et rythme qui vous transportera dans une quête héroïque pour sauver une planète rongée par un mal étrange. Vous incarnez Mélobot, un adorable robot musical initialement conçu pour la paix, qui à son réveil se voit chargé d'une mission cruciale : réanimer la faune et la flore d'une planète mystérieuse en reproduisant leurs chants uniques et en bravant les épreuves des terribles gardiens. Au cours de votre périple, retracez l'histoire de votre monde et explorez des environnements luxuriants inspirés des styles visuels des studios Pixar et Ghibli, regorgeant de secrets à découvrir et de défis à relever. Mais attention, votre mission ne sera pas sans obstacles. De mystérieux congénères mécaniques ne voient pas vos efforts d'un bon œil... La musique sera votre seule arme pour mener votre mission à bien ! Apprenez à maitriser une panoplie d'instruments atypique pour réveiller l'âme de chaque région, et préparez-vous à affronter des Gardiens féroces dans des duels qui mettront vos compétences à rude épreuve. Mélobot, bien que petit et non programmé pour le combat, devra trouver le courage et les moyens de surmonter ces péripéties. Le sort de la planète est en jeu, et vous seul êtes à même de la sauver. Laissez-vous emporter par une histoire poignante et captivante, où chaque mélodie sera une arme clé pour ressusciter ce monde en ruines. Partez à l'aventure : explorez des environnements colorés à la faune luxuriante, débloquez tous les recoins de chaque région et partez à la recherche des dernières traces humaines pour comprendre votre histoire.

Mélobot: A Last Song sera uniquement disponible au format numérique sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.