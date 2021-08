Melty Blood: Type Lumina, Akiha Tohno, Ciel, Arcueid Brunestud, Kouma Kishima, Hisui et Kohaku dévoilent leurs coups en vidéos

En mars dernier, nous apprenions avec joie la production de Melty Blood: Type Lumina, nouvel épisode de la licence de versus fighting développé par French Bread en collaboration avec Type-Moon. Au départ, seuls Akiha Tohno, Arcueid Brunestud, Ciel et Shiki Tohno avaient été annoncés au roster. Depuis, les jumelles Hisui et Kohaku les ont rejoints, et même Kouma Kishima. Project Lumina s'attelle désormais à nous présenter les techniques de ces personnages au travers de courtes vidéos.

Pour le moment, nous pouvons donc voir Akiha Tohno, Ciel, Arcueid Brunestud et Kouma Kishima en action. Et au passage, voici les descriptions de tout ce beau monde, traduites du site officiel et des vidéos :

Akiha Tohno (doublée par Shino Shimoji)

Son style de combat met la pression sur ses adversaires et les use lentement avec des Specials qui offrent à la fois une large portée et une puissante portée d'attaque.

Après la mort de son père, elle hérite du rôle de chef de la famille Tohno, une maison distinguée à Souya. Un an plus jeune que son frère Shiki, elle a organisé son retour de la famille Arima. Son étiquette sans faille et son allure incarnent parfaitement la fille d'une maison noble. Elle est stricte même envers elle-même, rejetant des choses telles que les amusements modernes et la frivolité. En raison de sa nature orgueilleuse et volontaire, beaucoup la trouvent difficile à approcher. Sentant une présence mystérieuse dans sa ville et déterminée à défendre le nom de famille Tohno, elle part dans la nuit pour enquêter...

Ciel (doublée par Kaede Hondo)

Un combattant bien équilibré avec de nombreuses compétences pour différentes situations et différents adversaires, capable de se déplacer librement sur la scène avec une grande variété d'attaques.

La Sainte Église, une religion majeure en Europe, n'aime pas l'hérésie. Ciel travaille comme exécutrice testamentaire pour sa force spécialisée connue sous le nom de Burial Agency. Sa vocation ? Chasser et détruire les hérétiques au nom du Seigneur. Comme Arcueid, elle souhaite détruire son ennemi mortel et est venue à Souya à sa recherche, décidant de s'intégrer en se faisant passer pour une élève ordinaire du même lycée que Shiki. Elle fréquente actuellement l'école en tant qu'ainée, un an au-dessus de Shiki, et est très populaire auprès de nombreux étudiants là-bas. Ils la voient à la fois chaleureuse et gaie. Son déjeuner de prédilection à la boutique de l'école est du pain au curry, et son restaurant préféré sert le meilleur curry de la ville.