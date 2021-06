Melty Blood: Type Lumina dévoile sa date de sortie internationale et ses éditions en vidéo, une version PC ajoutée

Plus tôt cette année, French Bread et Type-Moon dévoilaient Melty Blood: Type Lumina, un nouveau jeu de combat dans l'univers de Tsukihime plus d'une décennie après le dernier en date. Il refait enfin parler de lui cette semaine avec pour commencer une bonne nouvelle, sa date de sortie fixée au 30 septembre 2021 à l'international sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Oui, cette dernière vient s'ajouter au passage, les joueurs apprécieront. En revanche, pas de français pour les textes (pas le plus important dans une telle production), qui seront disponibles en japonais, anglais, coréen et chinois (traditionnel et simplifié). C'est loin d'être tout, mais avant de passer à la suite, voici une nouvelle bande-annonce qui dévoile au passage deux nouveaux membres du roster :

Les heureuses élues sont donc les jumelles Hisui et Kohaku, qui ont été présentées :

Hisui Une servante calme, mais profondément affectueuse. Domestique de la famille Tohno, responsable des tâches ménagères (sauf la cuisine) et s'occupant de Shiki. Elle est la jeune jumelle de Kohaku. Contrairement à sa sœur, elle est connue pour porter des vêtements plus modernes et non traditionnels. Sa nature calme rend ses vrais sentiments difficiles à lire, et sa façon formelle de parler a amené Shiki à la considérer comme étant plutôt mécanique. Ses compétences au combat ne sont pas tout à fait au même niveau que sa sœur, mais elle se débrouille assez bien. Kohaku Une jeune fille qui illumine la résidence Tohno de son sourire. Elle et sa sœur jumelle Hisui ont travaillé pour la famille Tohno depuis leur plus jeune âge. Sa tenue de marque est un tablier sur un kimono classique. En plus d'aider Akiha, elle fait les tâches ménagères et s'occupe du jardin. Ses connaissances pharmaceutiques font qu'elle est également responsable de Shiki lorsqu'il tombe malade. Elle est infiniment joyeuse, toujours prête à aider et arbore un sourire constant. Au combat, Kohaku peut être vue brandissant l'épée qu'elle garde cachée dans son balai, invoquant des plantes étranges et larguant même des bombes incendiaires d'en haut comme par magie. Comment est-elle capable de telles choses est encore un mystère pour ceux qui l'entourent.

Project Lumina a également présenté les modes de jeu et spécificités du gameplay. Ainsi, nous retrouverons du jeu solo permettant de découvrir l'histoire de chaque combattant et de prendre part à des défis scorés, le traditionnel Versus contre l'IA ou un autre joueur, du jeu en réseau qui ne supportera malheureusement pas le cross-platform, un mode Entraînement pour apprendre à maîtriser les commandes notamment grâce à des tutoriels et missions à remplir, et enfin une Galerie où seront réunis les profils des personnages, des œuvres en pixel art ainsi que des enregistrements vocaux se débloquant sous certaines conditions.

Pour les spécificités en combat, voyez ci-dessous :

Rapid Beat Appuyez rapidement sur les boutons d'attaque pour exécuter ce combo simple, mais percutant. Shield (Bouclier) / Shield Counter Utilisez le Shield pour bloquer l'attaque de votre adversaire, puis appuyez sur un bouton d'attaque pour enchaîner avec un Shield Counter. Magic Circuit La jauge affichée en bas de l'écran. Une fois remplie, elle peut être dépensée pour utiliser des EX Specials ou déclencher un statut de Heat. Special / EX Special Les coups spéciaux sont des mouvements de grande puissance. Dépensez des jauges de Magic Circuit pour balancer des EX Specials encore plus puissants. Heat / Blood Heat Le statut de Heat donne un coup de pouce à vos capacités, redonne des PV et vous permet d'utiliser un Arc Drive. Lors d'un Blood Heat, vous pourrez utiliser le Last Arc. Arc Drive / Last Arc L'Arc Drive est un Special extrêmement puissant qui utilise trois jauges complètes pour être exécuté. Le Last Arc est un super Special qui inflige des dégâts incroyables au prix de quatre jauges de Magic Circuit complètes, mais est également utilisable sous le statut de Blood Heat. Moon Skill Les Moon Skills sont de puissants Specials qui peuvent être déclenchés en consommant les Moon Icons qui apparaissent à côté de la jauge de vie. Ils infligent plus de dégâts que les Specials ordinaires et sont non seulement puissants, mais faciles à activer avec des commandes simples utilisant des combinaisons de boutons directionnels et de boutons d'attaque. Moon Drive Un power-up qui peut être activé en utilisant toutes vos Moon Icons chaque fois que vous en avez plus qu'une à moitié pleine. Augmente temporairement votre Moon Skill, augmente votre Magic Circuit ou le nombre de sauts / dashs possibles, ainsi que divers autres effets.

Pour terminer, Melty Blood: Type Lumina sera commercialisé par chez nous au prix de 49,99 € en édition standard et 69,99 € pour la Deluxe numérique, qui contiendra un guide book incluant des visuels et un historique de la licence, un lecteur de musique avec toute une sélection de pistes provenant des précédents jeux et l'OST Melty Blood Sound Collection de cet épisode. Au Japon, des éditions physiques verront le jour, respectivement vendues 7 480 ¥ (standard) et 11 880 ¥ pour la limitée contenant le jeu, un artbook de 96 pages et l'OST sur 3 CD, le tout réuni dans une boîte collector sur laquelle figurera un artwork de Takashi Takeuchi, à admirer en page suivante avec de nouveaux visuels. Dans tous les cas, tout achat avant le 27 octobre 2021 sera récompensé par le DLC Arcueid Round Announcements, ajoutant la voix d'Arcueid Brunestud lors des affrontements.

