Re:ZERO - The Prophecy of the Throne, Melty, la 6e prétendante au trône, introduite dans une première bande-annonce

Plus tôt dans le mois, Spike Chunsoft a officialisé Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne, un subtil mélange de visual novel et jeu de rôle tactique évidemment destiné en premier lieu aux fans de l'anime et du light novel. Il a refait parler de lui hier à l'occasion de la New Game+ Expo avec pour l'occasion la diffusion de sa toute première bande-annonce.

Celle-ci met donc en scène la sélection royale du troisième arc, Truth of Zero, sauf qu'au lieu d'avoir seulement les cinq prétendantes au trône de Lugnica que sont Emilia, Crusch Karsten, Felt, Priscilla Barielle et Anastasia Hoshin, une sixième va s'inviter dans l'intrigue, qui se nomme Melty. Qui est cette jeune fille à l'apparence de nonne et quel est son objectif ? Nous pouvons nous attendre à de nombreux rebondissements, puisque l'auteur Tappei Nagatsuki a entièrement supervisé le scénario.

Re:ZERO - The Prophecy of the Throne est attendu cet hiver sur PS4, Switch et PC (Steam), avec notamment une édition limitée déjà disponible en précommande chez Amazon au prix de 89,99 €. De nouveaux visuels mettant justement en scène Melty sont à retrouver en page suivante.