Metaphor: ReFantazio, un record en 24h et d'énormes notes pour le JRPG

C'est aujourd'hui que sort Metaphor: ReFantazio, un nouveau jeu de rôle développé par Atlus et édité par SEGA. Un JRPG dans la lignée des Persona disponible sur PC, PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X|S qui a déjà affolé les compteurs, les studios dévoilent un premier chiffre très impressionnant.

Le jour de sa sortie, Metaphor: ReFantazio compte déjà plus d'un million d'exemplaires vendus ! Jamais un jeu d'Atlus ne s'était aussi bien vendu en 24 heures seulement, le précédent record était détenu par Persona 3 Reload, avec un million de ventes en une semaine. Les joueurs sont déjà plus de 55 000 en simultané sur Steam, un chiffre qui ne fait que grimper, le succès commercial est au rendez-vous, mais également le succès critique. Sur Metacritic, Metaphor: ReFantazio a reçu une moyenne de 93/100 de la part des testeurs professionnels, faisant de lui l'un des meilleurs jeux vidéo de l'année 2024, pour le moment, juste derrière Elden Ring: Shadow of the Erdtree et Astro Bot, avec 94/100 chacun. Admirez ces grosses notes de la presse spécialisée :

Pour fêter ça, le character designer Shigenori Soejima a réalisé une illustration, à admirer plus haut. Vous pouvez acheter Metaphor: ReFantazio à partir de 56,26 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

