Microsoft Flight Simulator : la bêta fermée enfin datée !

Comme chaque semaine, Asobo Studio fait le point sur l'avancée du développement de Microsoft Flight Simulator, qui est toujours en phase d'alpha. Le studio français vient d'ailleurs de lancer l'Alpha 5 qui apporte un tas de correctifs et d'améliorations, mais il parle surtout de la bêta fermée.

Eh oui, elle devait arriver à la mi-juillet selon un planning partagé en mai dernier, mais finalement, il faudra attendre un poil plus longtemps, car la date de lancement de la bêta fermée de Microsoft Flight Simulator est fixée au 30 juillet 2020 sur PC et Xbox One. Pour cette dernière version, il faudra être inscrit au programme Xbox Insider, et Asobo Studio enverra des invitations petit à petit.

En attendant, vous pouvez admirer de nouvelles images ci-dessus. Microsoft Flight Simulator est attendu en fin d'année 2020 sur PC et Xbox One, vous pouvez acheter un système de manche et son bloc de gaz Logitech G Saitek Pro Flight Yoke à 159 € sur Amazon.fr.