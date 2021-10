Microsoft Flight Simulator : une Game of the Year Edition avec du contenu gratuit annoncée, un prix et une date pour les Reno Air Races en PvP

L'extension Top Gun: Maverick a été repoussée en même temps que le film, mais Asobo Studio a encore plein de nouveautés à ajouter à Microsoft Flight Simulator avant la fin de l'année 2021. Le PvP via les Reno Air Races devrait ainsi être un gros morceau de ces prochains mois, mais il ne sera pas le seul.



Asobo vient de confirmer l'arrivée d'une Game of the Year Edition pour encore plus apprécier le jeu de simulation disponible sur PC et Xbox Series X|S. Elle apportera 5 appareils pilotables dont l'original VoloCity, 8 aéroports, 6 Vols de Découverte, de nouveaux tutoriels, davantage de villes en photogrammétrie, un système de météo mis à jour, un accès anticipé pour DirectX 12 et un système de replay en mode développeur. Le mieux, c'est que tout ce contenu sera gratuit, et fourni par une mise à jour à tout le monde le 18 novembre : le nom Édition jeu de l'année sera donc juste là pour le style.

C’est un véritable voyage que nous avons entrepris ensemble depuis le lancement de Microsoft Flight Simulator sur PC. Le public déjà conquis par les simulateurs de vol a immédiatement adhéré à l’expérience et grâce au Xbox Game Pass pour PC, un tout nouveau public, qui ne s’était jamais essayé au genre, a également été attiré par le jeu. En juillet 2021, nous avons lancé Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X|S et accueilli des millions de joueuses et de joueurs console dans l’expérience. Nous avons inclus de nouvelles fonctionnalités, comme les Vols de Découverte, des tutoriels plus riches, l’assistant de vol, les points d’intérêt sur la carte et la possibilité d’atterrir n’importe où, qui visaient à accueillir les néophytes dans le monde de Microsoft Flight Simulator. Cette version nous a permis d’inclure de nombreuses améliorations, notamment en termes de performances, qui ont également profité à la version PC. Mais le lancement ne représentait que le début. Au cours des 14 derniers mois, nous avons sorti des mises à jour mensuelles conséquentes : six Mises à jour du Monde et six mises à jour de la simulation visant à améliorer l’expérience. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer l’édition jeu de l’année de Microsoft Flight Simulator. Celle-ci honore d’abord tous les retours positifs, les critiques et les récompenses gagnées, mais elle représente aussi une manière de remercier tous nos fans, de la première heure ou non, qui ont permis à Microsoft Flight Simulator de devenir un tel phénomène. Voici, en détails, le contenu de l’édition jeu de l’année : Nouveaux appareils Ce sont 5 appareils inédits qui rejoindront le monde de Microsoft Flight Simulator : Le Boeing F/A-18 Super Hornet : Il s’agit de notre premier jet militaire, un type d’appareil souvent demandé par la communauté. L’extension Top Gun: Maverick sortira en même temps que le film, au printemps, mais nous souhaitions que vous puissiez étancher votre soif de vitesse dès la fin de cette année.

Le VoloCity : Nous avons établi un partenariat avec Volocopter, une entreprise allemande travaillant sur l'un des appareils les plus fascinants au monde : un avion électrique à décollage et atterrissage vertical faisant office de taxi aérien pour les vols urbains nommé "VoloCity". Avec l'aide de l'équipe de Volocopter, nous allons intégrer ces taxis aériens électriques dans Microsoft Flight Simulator. Il s'agit du premier pas vers l'introduction d'appareils très demandés, qui arriveront en 2022 : les hélicoptères.

Le Pilatus PC-6 Porter : Cet avion légendaire à décollage et atterrissage rapide est un appareil polyvalent originaire de Suisse, disposant de variations de cockpits, de cabines et de trains d'atterrissage. C'est le résultat de notre collaboration avec le fabricant et des efforts des développeurs Hans Hartmann et Alexander Metzger. Il s'agit d'un appareil inédit et amusant disposant de capacités exceptionnelles.

Le CubCrafters NX Cub : CubCrafters, basés à Yakima, ont récemment présenté un nouveau train avant pour le CC-19 XCub, leur fer de lance que l'on appelle souvent le NX Cub. Nous sommes ravis de pouvoir vous le présenter pour étoffer notre offre en termes de voyages de brousse.

L'Aviat Pitts Special S1S : L'un de nos avions les plus populaires bénéficiera d'une variante à un seul siège grâce à cet appareil. Nouveaux aéroports Ce sont 8 aéroports d'Europe Centrale et des États-Unis conçus à la main que vous pourrez découvrir : Allemagne

Leipzig/Halle Airport (EDDP)



Allgäu Airport Memmingen (EDJA)



Kassel Airport (EDVK)

Suisse

Lugano Airport (LSZA)



Zurich Airport (LSZH)



Luzern-Beromunster Airport (LSZO)

États-Unis

Patrick Space Force Base (KCOF)



Marine Corps Air Station Miramar (KNKX) L’édition jeu de l’année ajoutera aussi des informations sur 545 aéroports des États-Unis qui étaient absents jusque là. Nouvelles missions Suite à la popularité des Vols de Découverte, nous ajoutons 6 nouveaux lieux (Helsinki, Freiburg im Breisgau, La Mecque, Monument Valley, Singapour et le Mont Cook) à cette série appréciée. Nouveaux tutoriels Pour améliorer encore l’expérience pour les néophytes, nous ajoutons 14 nouveaux tutoriels, pour apprendre les vols de brousse (à bord d’un Icon A5) et l’IFR (aux commandes d’un Cessna 172). Nouvelles fonctionnalités Nous sommes également heureux de vous proposer plusieurs fonctionnalités très demandées par la communauté, comme un système de météo mis à jour, un accès anticipé pour DirectX 12 et un système de replay en mode développeur. De nouvelles villes en photogrammétrie Grâce à notre collaboration avec Bing Maps, nous pouvons ajouter la photogrammétrie pour plusieurs villes : Helsinki (Finlande), Freiburg im Breisgau (Allemagne), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle et Nottingham (Royaume-Uni) et Utrecht (Pays-Bas). La meilleure des nouvelles, c’est que tout le contenu de l’édition jeu de l’année de Microsoft Flight Simulator sera disponible gratuitement pour celles et ceux jouant déjà sur PC et Xbox Series X|S. Si vous n’avez pas encore essayé le titre, cette édition sera une porte d’entrée parfaite puisqu’elle offre directement une expérience encore plus riche. Pas d’inquiétude si vous désirez acheter le jeu, une fois l’édition jeu de l’année en vente, nous retirerons la version d’origine. Nous avons hâte que vous puissiez essayer cette version enrichie de Microsoft Flight Simulator à partir du 18 novembre. Nous vous encourageons à inviter vos amis à découvrir les merveilles du vol en altitude. Les cieux vous appellent !

D'ailleurs, les Reno Air Races inspirées de la discipline aérienne du même arriveront également le 18 novembre, mais seront payantes. Le Reno Air Races: Expansion Pack ajoutera le mode multijoueur en ligne et 4 avions (le North American T-6 Texan, le North American P-51 Mustang, l'Aero L-39 Albatros et l'Aviat Pitts Special S1S) pour 19,99 €, tandis que le DLC Reno Air Races: Full Collection comprendra 40 vaisseaux sous licence pour 59,99 €, tout de même. Il y aura dans le lot 10 P-51 Mustangs, 10 T-6 Texans, 10 Aero L-39 Albatros et 10 Aviat Pitts Special S1S, dont des stars de la discipline comme Miss America, Strega, Voodoo, Baron’s Revenge, Radial Velocity, Six-Cat, American Spirit et Pipsqueak.

Vous pouvez toujours vous procurer la version actuelle de Microsoft Flight Simulator, à partir de 69,99 € chez CDiscount.