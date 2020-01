Mob Psycho 100: Psychic Battle, le RPG mobile désormais disponible, une bande-annonce de lancement décalée diffusée

En juillet dernier, Crunchyroll avait surpris son monde en dévoilant Mob Psycho 100: Psychic Battle, un jeu de rôle à destination des mobiles mettant en scène les personnages de ONE, qui est également l'auteur de One Punch Man.

Bonne nouvelle si vous attendiez le jeu, qui devait à la base sortir cet automne, il est disponible depuis aujourd'hui. Nous avons donc droit à une bande-annonce de lancement qui présente l'univers de Mob Psycho 100, où certaines personnes dotées de capacités psychiques lutent contre d'affreuses créatures, Shigeo Kageyama en tête.

Reigen, Mob et Dimple et le casting de délinquants de Mob Psycho 100 sont arrivés dans un tout nouveau jeu mobile !

Explorez le monde de la Ville de l'Assaisonnement, combattez avec une équipe de délinquants et affrontez des méchants représentant un véritable défi dans l'univers de Mob Psycho 100. Jouez et interagissez avec vos moments préférés de l'anime avec des cinématiques et des graphismes en 3D. Créez votre équipe ultime de délinquants avec tout le casting de l'univers Mob Psycho et participez à des affrontements lors d'évènements d'histoire, PvP et des Raids.