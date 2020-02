Monster Hunter Riders lancé en vidéos sur mobiles au Japon

Contre toutes attentes, la saga Monster Hunter se décline à nouveau sur mobiles avec Monster Hunter Riders, un jeu reprenant l'esthétique de Monster Hunter Stories paru sur 3DS, mais aussi sur smartphones. Dévoilé fin janvier, son lancement était prévu dans l'Archipel pour cet hiver, alors il n'y a rien d'étonnant à ce que Capcom l'ait lancé ce 19 février sur iOS et Android.

Pour fêter l'arrivée de ce free-to-play aux microtransactions intégrées, l'éditeur a partagé plusieurs vidéos à commencer par une bande-annonce résumant toutes les promesses de l'expérience. Prenant place sur le continent de Felgia où les humains et monstres sont liés et forment des duos depuis que 10 chevaliers dragon ont sauvé ces terres de la grande calamité, la paix se retrouve menacée et c'est bien sûr à nous qu'il incombe d'affronter les ténèbres. Nous pouvons apprécier sa patte artistique colorée, ses créatures iconiques et les multiples riders déjà aperçus auparavant, de quoi donner envie de se lancer dans l'aventure.

Trois autres petites vidéos s'attardent chacun sur un point en particulier, à savoir le scénario, les combats et les mécaniques d'amélioration de personnages.

Pour les intéressés, voici les liens de téléchargement sur les boutiques japonaises, aucune annonce d'une arrivée en Occident n'ayant été faite à cette heure.