Monster Hunter Wilds : la mise à jour day one est énorme

Demain sortira Monster Hunter Wilds, le nouveau gros titre de Capcom. Comme tous les jeux vidéo AAA, il accueillera une mise à jour day one pour corriger les derniers soucis repérés par les développeurs, les fans qui ont précommandé le titre en version numérique peuvent déjà télécharger ce contenu en attendant le lancement officiel cette nuit. Capcom partage les horaires de lancement de Monster Hunter Wilds, les joueurs sur PS5 et Xbox Series X|S pourront y jouer dès minuit, les joueurs PC devront attendre 6h00.

Mais si vous avez opté pour la version physique de Monster Hunter Wilds, eh bien il faudra insérer le disque dans votre PlayStation 5 ou Xbox Series X et installer le patch avant de jouer. Prévoyez quelque chose à faire en attendant, car Capcom annonce que le patch day one de Monster Hunter Wilds pèse 15 Go ! Le studio japonais n'a pas précisé ce que comprenait cette mise à jour, mais plusieurs testeurs ont noté des soucis de performances, espérons que cela soit corrigé.

