Monster Hunter Wilds : une présentation à suivre ce mercredi !

Le mois dernier, aussi bien lors du State of Play que durant le Tokyo Game Show 2024, Capcom a énormément mis en avant sa prochaine grosse production qui viendra secouer le monde du jeu vidéo début 2025, Monster Hunter Wilds. Ses éditions et sa date de sortie avaient alors été dévoilées. En termes de gameplay, nous avons déjà pu voir toutes les armes en action, ainsi que tout un tas de créatures et quelques biomes dans lesquels elles évolueront. Pour autant, l'éditeur n'a clairement pas fini de dévoiler son projet et va ainsi nous proposer une présentation lui étant entièrement dédiée (les mauvaises diront que c'était déjà le cas du Capcom Online Program).

C'est donc ce mercredi 23 octobre 2024 à 16h00 qu'un Monster Hunter Wilds Showcase sera diffusé, que vous pourrez suivre via le flux vidéo ci-dessous. Nous savons seulement que le producteur Ryozo Tsujimoto nous présentera des nouveautés durant environ 10 minutes. Évidemment, il y a une chose que les fans de la licence aimeraient par-dessus tout, à savoir l'annonce d'une démo pour tâter de la bête depuis chez eux. À voir si leur vœu sera exaucé.

Au passage, si jamais vous êtes à la Paris Games Week 2024, la présentation y sera diffusée sur le stand de Capcom sur grand écran en direct.

Monster Hunter Wilds est pour rappel attendu le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander au prix de 79,99 € sur Amazon ou à la Fnac sur consoles, et dès 62,99 € chez Gamesplanet pour ordinateur.

