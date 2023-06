Mordhau : le jeu d'action médiéval tient enfin sa date de sortie sur PlayStation et Xbox

L'année dernière, Triternion annonçait un portage de Mordhau pour consoles de salon. Le jeu d'action multijoueur à la première personne au Moyen-Âge est pour rappel sorti à l'origine en 2019 sur PC, où il a rencontré un joli succès, faisant de lui d'un des rares concurrents aux Chivalry de Torn Banner Studios.

Dans quelques jours, les joueurs sur consoles pourront enfin découvrir ce titre, la date de sortie de Mordhau est fixée au 12 juillet 2023 sur PlayStation 4, PS5, box One et Xbox Series X|S. Il sera possible de retrouver ses amis grâce au cross-play entre consoles et se lancer dans des batailles jusqu'à 64 joueurs, avec des affrontements au corps-à-corps ou à distance. Le contenu sera le même que sur PC, avec des modes Invasion, Frontline, Horde, Deathmatch ou encore Team Deathmatch et Skirmish.

