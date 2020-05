Mortal Kombat 11: Aftermath, des arrestations musclées dans la bande-annonce de RoboCop

L'attente touche à sa fin et c'est ce mardi 26 mai 2020 que Mortal Kombat 11: Aftermath va débarquer dans les boutiques en ligne, ajoutant scénario et combattants inédits, en plus d'amener dans son sillage quelques nouveautés de gameplay. NetherRealm Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment ne cessent de diffuser des vidéos, même en ce beau week-end ensoleillé. Après avoir mis en avant Fujin et Sheeva dans des vidéos de présentation, c'est donc au tour de l'invité du trio d'être au premier plan, le fameux RoboCop.

Si nous avons pu le voir effectuer la danse du robot plus tôt dans la journée, il déploie cette fois tout son arsenal pour venir à bout des membres classiques du roster. Et pour ne pas changer, vous pouvez retrouver ci-dessous une présentation succincte du personnage.

RoboCop, autrefois connu sous le nom d'Alex Murphy, était un agent de police dévoué, brutalement assassiné par un gang de criminels. Ramené à la vie par l'OCP, Murphy se retrouve transformé en RoboCop, un agent cybernétique à la pointe de la technologie chargé de faire respecter la loi et de protéger les innocents. Pour ses premiers pas dans la franchise Mortal Kombat, RoboCop a reçu quelques améliorations pour aborder les combats armé jusqu'aux dents, apportant son pistolet Auto 9. Il tire aussi parti d'un lance-flammes, d'un bouclier anti-émeutes ainsi que d'un canon d'épaule qu'il peut charger avec diverses munitions pour appréhender tous les Kombattants qui se dresseront devant lui. Le RoboCop de Mortal Kombat 11: Aftermath aura la voix (en VO) et l'apparence de Peter Weller, l'acteur qui avait incarné ce personnage si célèbre dans les deux films, « RoboCop » (1987) et « RoboCop 2 » (1990).

En attendant de pouvoir le prendre en mains avec ses compagnons sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia, vous pouvez toujours admirer quelques minutes de baston au sommet entre lui et une autre légende du cinéma : Mortal Kombat 11 : du gameplay de RoboCop contre Terminator, le fantasme devient réalité