My Hero One's Justice 2 : les Héros en action dans une bande-annonce de gameplay explosive

Avec la diffusion de la saison 4 de My Hero Academia, le jeu My Hero One’s Justice 2 est forcément sous le feu des projecteurs, les nouveaux personnages jouables y figurant étant tout frais dans l'esprit des spectateurs et la hype à son maximum lors des temps forts comme le récent combat entre Deku et Overhaul.

Encore récemment, c'est Kendo Rappa qui a été annoncé, mais il ne figure pas au programme de la bande-annonce de gameplay que vient de diffuser en ligne l'éditeur. Les personnages mis en avant sont en grande partie de nouveaux arrivants pour ce deuxième volet vidéoludique avec Mirio Togata (Perméation), Tamaki Amajiki (Assimilation), Nejire Hadō (Surge), Mina Ashido (Acide), Minoru Mineta (Boing Boing). Mais la véritable star de la vidéo, c'est bien Izuku Midoriyama, qui montre de quoi il est capable avec son Shoot Style et son Full Cowling 100 % !

Les pouvoirs seront donc des plus variés dans My Hero One's Justice 2, dont la date de sortie est pour rappel fixée au 13 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

