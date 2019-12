My Hero One's Justice 2 : les nouveaux personnages montrés en action dans un trailer excitant, une édition limitée Plus Ultra annoncée

Bandai Namco est chaud bouillant en ce début de semaine qui précède la Jump Festa 2020 et balance déjà quelques bandes-annonce sur la Toile pour nous exciter. My Hero One’s Justice 2 y a droit pour nous présenter les dernières nouveautés dévoilées à ce jour.

Oui, après les images, Sir Nighteye est enfin visible en pleine action, accompagné du Héros Fat Gum et des Vilains Mr. Compress et Twice dont nous avions appris la venue dans le Weekly Shonen Jump. Overhaul, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mina Ashido et Minoru Mineta ont également droit à leurs quelques secondes de gloire avec du gameplay. Le mode 2 vs 2 avec jusqu'à quatre joueurs qui permettra de donner libre cours aux techniques Team Plus Ultra en équipe, les arènes destructibles et la personnalisation sont aussi mis en avant, alors que de récents évènements de l'anime peuvent être aperçus à la toute fin. Pourquoi Deku est-il choqué ? Nous devrions rapidement le savoir, sauf pour ceux ayant lu le manga, qui a bien de l'avance.

Les précommandes de My Hero One’s Justice 2 sont ouvertes et permettront d'accéder au personnage jouable de Nomu, ainsi qu'à deux autres en accès anticipé non dévoilés et qui sont donc sans doute inédits, à vos paris ! De plus, si vous possédez une sauvegarde du premier épisode, un costume spécial pour Izuku Midoriya sera offert. Pour terminer, une édition limitée Plus Ultra vendue 124,99 € contiendra une figurine de 20 cm avec LED de ce dernier, un steelbook, un shikishi My Hero Academia, un porte-clés avec Deku et Overhaul, un badge, et bien sûr une copie physique du jeu.

Pour rappel, la sortie de My Hero One’s Justice 2 est fixée au 13 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.