My Hero One's Justice 2 : Itsuka Kendo et de nouveaux costumes sont de sortie, à découvrir en images et vidéo

C'est au début de l'année que nous découvrions My Hero One's Justice 2, une suite au jeu de combat en arène de Byking reprenant les derniers évènements en date de l'anime My Hero Academia. Comme tous les titres du genre sous l'égide de Bandai Namco, un Season Pass a ensuite été commercialisé, devant nous donner accès à un total de 5 personnages additionnels. Deux étaient déjà parus et le troisième fait donc irruption dès à présent dans les boutiques en ligne.

Après Hawks en juin et Mei Hatsune en août, ce mois de novembre voit donc l'arrivée d'Itsuka Kendo et de ses gros poings, la jeune fille faisant partie de la classe 1-B disposant de l'Alter Giant Fists. Nous avions pu apprécier des visuels et même du gameplay le mois dernier, que nous retrouvons à nouveau dans sa bande-annonce de lancement, tout en anglais. Elle ne débarque pas seule, puisqu'en plus de pouvoir se la procurer seule (avec ses 10 costumes) contre 3,99 € ou dans le Season Pass vendu 19,99 €, il est aussi possible d'acheter une tenue de Cheerleader lui étant exclusivement dédiée, vendue 1,99 €, ainsi que deux packs de tenues de week-end pour d'autres combattants du roster (Lively Set et Serious Set), chacun affiché à 11,99 €.

Cheerleader Costume Itsuka Kendo Les joueurs pourront utiliser des costumes de pom-pom girl pour Itsuka Kendo.

Ce pack inclut également 10 couleurs pour chaque costume. Costume Set (Private Wear) 1-A Serious Set Les joueurs pourront utiliser des vêtements décontractés pour les 4 personnages suivants : Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Tenya Iida et Shoto Todoroki.

Ce pack inclut également 10 couleurs pour chaque tenue. Costume Set (Private Wear) 1-A Lively Set Les joueurs pourront utiliser des vêtements décontractés pour les 4 personnages suivants : Katsuki Bakugo, Minoru Mineta, Denki Kaminari et Mina Ashido.

Ce pack inclut également 10 couleurs pour chaque tenue.

Si My Hero One's Justice 2 vous fait de l'œil, sachez qu'il est actuellement vendu 36,73 € sur Amazon dans sa version PS4.