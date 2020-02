My Hero One's Justice 2 : au tour des Vilains de passer à l'offensive dans une bande-annonce de gameplay

Alors que sa sortie approche rapidement, My Hero One's Justice 2 continue de se montrer en vidéos, la précédente ayant fait le point sur ce que nous pouvons en attendre à travers ses différents modes de jeu. Et si vous avez bonne mémoire, une bande-annonce centrée sur les Héros avait été diffusée fin janvier. En guise de miroir, c'est donc naturellement un trailer dédié aux Vilains qui a fait son apparition en cette fin de semaine.

Sont ainsi mis en scène les personnages de Kai Chisaki (Overhaul) et sa Version 2, Tomura Shigaraki (Désintégration) dans son Another Version, Twice (Duplicité), Mr Compress à l'Alter du même nom et Kendo Rappa (Épaules Fortes). Chacun exhibe ses meilleurs coups pour nous en mettre plein la vue. Bien entendu, tous ceux présents dans le premier épisode feront leur retour, mais ils ne sont plus vraiment d'actualité pour les mettre sous les feux des projecteurs. Seront-ils rejoints par Gentle Criminal et La Brava ? C'est ce que nous espérons, mais il faudra dans ce cas attendre leur pleine exposition dans l'anime pour que la promotion suive derrière.

La réponse ne tardera pas à arriver, car My Hero One's Justice 2 est attendu le 13 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.