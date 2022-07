Naruto to Boruto: Shinobi Striker, une combattante venue de Suna confirmée et imagée pour la Saison 5

Après avoir frénétiquement enchaîné les jeux vidéo Naruto, Bandai Namco Games tire sur la corde de Naruto to Boruto: Shinobi Striker depuis 2018. Il produit actuellement une Saison 5 de contenu supplémentaire pour le jeu d'action au roster désormais très conséquent. Madara Uchiha (Six Chemins) a ouvert le bal en juin, et Naruto (Mode Baryon) et Isshiki Ōtsutsuki le clôtureront (définitivement ?) cet hiver, mais 2 autres personnages composeront encore cette vague.

Nous savons désormais qui est le prochain sur la liste : il s'agit d'une combattante, connue des fans de la licence depuis longtemps, Temari. La kunoichi de Suna, qui combattait aux côtés de Gaara et Kankurô au sein de la Fratrie du Sable, va venir prochainement déchaîner ses ninjutsu, et notamment sa technique secrète Fūton: Tatsu no Ōshigoto.

En attendant la date de sortie de la mise à jour gratuite ajoutant le combattant et du DLC permettant de débloquer ses techniques et sa tenue pour notre avatar, Naruto to Boruto: Shinobi Striker est disponible à partir de 25,61 € sur Amazon.fr.