Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Shisui Uchiha est de sortie et nous hypnotise en vidéo

L'été dernier, à notre grande surprise, Bandai Namco a annoncé un Season Pass 3 pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker, tirant toujours plus sur la corde en rajoutant des personnages qui étaient présents dans les derniers Storm de CC2. Ainsi, avec cette nouvelle vague d'ajouts de combattants gratuits et de DLC cosmétiques payants ajoutant leurs techniques et éléments d'apparence, ce sont Kakashi (double sharingan) et Neji de la 2e partie de l'œuvre qui ont déjà été ajoutés. Désormais, place à Shisui Uchiha !

Côté techniques, Shisui peut utiliser Oboroguruma, qui plante un Shuriken Fuma dans le sol augmentant alors la vitesse et les capacités de déplacement. Son Halo Dance lui permet de foncer sur l'adversaire et de lui infliger trois coups consécutifs avec son épée de chakra. Enfin, sa technique ultime Kotoamatsukami modifie carrément les contrôles du joueur qu'il affronte durant un court laps de temps.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker peut actuellement être acheté 24,57 € dans sa version PS4 sur Amazon. Deux autres personnages seront ajoutés ces prochains mois.