NES et SNES - Nintendo Switch Online : du Donkey Kong et d'autres jeux ajoutés en décembre 2020

La Switch et ses jeux cartonnent toujours autant à travers le monde, de même que le service payant lui étant associé, le Nintendo Switch Online. Parmi ses avantages, il permet de jouer à une sélection de jeux issus de la NES et de la Super NES. La dernière salve d'ajouts remonte justement au mois de septembre, mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne puisque 5 jeux supplémentaires vont faire leur arrivée le 18 décembre.

Voici la liste des ajouts en Amérique du Nord et en Europe, avec encore une fois une aventure de l'ami Donkey Kong, qui devrait ravir sans problème les néophytes comme les joueurs nostalgiques.

SNES

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble

Donkey Kong et Diddy ont été capturés par les Kremlings. C'est à Dixie Kong et à son nouvel acolyte Kiddy de les sauver !

Dans ce dernier épisode de la célèbre trilogie Donkey Kong Country, incarnez Dixie et Kiddy, utilisez leurs capacités uniques pour traverser les embûches, cherchez les oiseaux-bananes et terrassez le nouveau maître des Kremlings, KAOS. Avec de nouveaux amis animaux rejoignant ceux déjà connus, ses modes en équipe et à un contre un et ses graphismes encore plus impressionnants, Dixie Kong's Double Trouble est deux fois plus amusant !

The Ignition Factor

Préparez votre lance à incendie et redécouvrez The Ignition Factor sur la console virtuelle ! Incarnez un pompier dur à cuire et sauvez des innocents pris au piège dans des immeubles et des usines en feu. Interagissez avec votre environnement, atteignez les lieux les plus périlleux et éteignez les incendies à l'aide de votre matériel ultra sophistiqué. Il ne vous reste plus beaucoup de temps : les flammes dévorent tout sur leur passage et l'oxygène se fait rare ! Vous pouvez changer d'équipement selon le type de sinistre à combattre, mais aussi déployer votre camion de pompier et compter sur l'aide de vos collègues. Aurez-vous assez de sang-froid pour sauver les victimes... et votre peau ?

Super Valis IV

Une lune rougeâtre appelle le mal, et les cloches sonnent la bataille. Incarnez Lena, la seule guerrière suffisamment capable de manier l'épée Valis contre les forces du mal dans ce jeu de plateforme et d'action. Plus vous mettez de temps à franchir une étape, plus le boss à sa fin deviendra fort. Dash, saute et utilise les objets que tu collectes en chemin pour traverser les sept stages.

Tuff E Nuff

Quatre champions cherchent à défier la grande tour ! Dans ce jeu d'action, vos attaques spéciales augmentent chaque fois que vous battez un certain nombre d'ennemis, ce qui rend votre héros encore plus puissant. Faites bon usage de votre garde et chronométrez soigneusement vos attaques spéciales contre tous les adversaires costauds que vous affrontez sur votre chemin vers Jade, le roi des combats autoproclamé. Avec la fonction de replay instantané, vous pouvez vous amuser à regarder les derniers moments d'un combat se dérouler !