NieR: Automata, une zone secrète découverte par un joueur déchaîne la Toile, l'ultime secret du jeu ?

Alors qu'il va revenir sur Switch d'ici quelques mois sous l'intitulé NieR: Automata The End of YoRHa Edition, l'Action-RPG de PlatinumGames et Square Enix déchaîne les passions sur la Toile en ce début de semaine. Si vous pensiez que l'ultime secret du jeu avait été trouvé l'an dernier par Lance McDonald, cette découverte improbable a de quoi tout remettre en question. Elle n'est pourtant pas récente, puisque l'histoire remonte déjà au 11 juin, lorsque l'utilisateur sadfutago a posté sur Reddit un étrange message demandant comment ouvrir l'église dans NieR: Automata... sauf qu'il n'y a aucun bâtiment de ce genre dans le jeu. Il a ensuite précisé qu'il s'agissait du bâtiment situé sous la Cité dupliquée, dont il a accès avec A2, mais pas son ami jouant au jeu. Sauf que jamais personne n'a eu accès à un tel lieu ou du moins n'en a fait mention sur la Toile avant lui. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur un possible troll, mais il a ensuite posté deux photos de cette zone inconnue.

Mais c'est seulement ce lundi 25 juillet qu'il a littéralement balancé une bombe en publiant enfin une vidéo montrant son accès à cette zone, s'arrêtant dans un étrange corridor. Il est ensuite revenu à la charge ce matin avec la séquence complète montrant ensuite la fameuse église, dans laquelle se trouve un mystérieux être fait d'ombres et un autel sur lequel la forme d'un corps est présente, une fleur lui sortant de la poitrine... Des références à NieR Replicant ?

Parmi les hypothèses avancées par les internautes, il y en a une qui aurait du sens et voudrait que cette zone fût bien présente à la sortie du jeu en version 1.0 sur PS4 et PC en 2017, et aurait ensuite été supprimée avec l'un des patchs diffusés ensuite. Un post Reddit datant d'août 2018 évoquait justement une version de la Cité dupliquée trouvée dans les fichiers du jeu avec la présence d'une église. Si jamais sadfutago a pour une quelconque raison joué sans effectuer les mises à jour (console hors ligne, avec le Blu-ray d'origine), cela expliquerait bien des choses. Là encore, si tel est le cas, il y aura sans doute rapidement d'autres joueurs qui parviendront à en faire de même en cherchant à y accéder. À moins qu'il ait effectué sans le savoir une manipulation de touches ou autres actions ayant ouvert le passage...

Évidemment, les pistes du fake ou d'un mod très avancé restent des possibilités, mais difficile compte tenu des preuves fournies. De son côté, Yosuke Saito a posté un tweet avec comme intrigant message « Mystère éternel... ».

Espérons que nous finirons par avoir le fin mot de l'histoire, pourquoi pas via Yoko Taro ou d'autres membres de l'équipe de développement. NieR: Automata The End of YoRHa Edition est sinon disponible en précommande au prix de 39,99 € sur Amazon.

