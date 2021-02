NieR Re[in]carnation : la cinématique d'introduction dévoilée

Alors que NieR: Automata continue à bien se vendre et aura droit à un manga, et que nous attendons impatiemment NieR Replicant ver.1.22474487139... sur consoles et PC, les joueurs sur mobiles vont pouvoir découvrir NieR Re[in]carnation d'ici deux semaines, du moins au Japon, puisque rien n'a été dit à ce sujet nous concernant, même si une localisation du jeu est bel et bien prévue. À l'occasion d'une diffusion dédiée à retrouver en fin d'article, c'est la cinématique d'introduction qui a été partagée :

Les différents environnements, styles artistiques et approches du gameplay que proposera le jeu selon les situations sont ici portés par une nouvelle chanson mélancolique qui devrait ravir les fans de la licence. Le jeu nous fera pour rappel suivre une mystérieuse jeune fille accompagnée de Mama et d'un Dark Monster au sein de la Cage, avec des phases d'exploration en 3D, tandis que les Histoires d'arme mettront en scène des plans en 2D défilant, en plus d'affrontements en équipe là encore en 3D. Free-to-play gacha oblige, il sera possible de dépenser de l'argent réel pour acquérir la monnaie du jeu.

La sortie japonaise de NieR Re[in]carnation est pour rappel fixée au 18 février sur Android (Play Store et Amazon Appstore) et iOS (App Store), avec une collaboration entre le jeu et NieR: Automata. Un live spécial aura lieu le 16 février pour fêter ce lancement. Vous pouvez précommander NieR Replicant ver.1.22474487139... 54,99 € sur Amazon.