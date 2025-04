Yoko Taro (NieR) affirme que « l'IA va mettre tous les créateurs de jeux au chômage »

Bien connu pour son travail sur les séries Drakengard et NieR, Yoko Taro est très sceptique concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors que The Hundred Line: Last Defense Academy vient de sortir, Famitsu a réuni quelques concepteurs japonais, dont Yoko Taro, et la discussion a notamment dérivé sur l'intelligence artificielle.

Pour Yoko Taro, l'intelligence artificielle va évoluer et se perfectionner. Si l'IA générative ne fait pour l'instant qu'imiter, elle devrait être capable de créer dans les années à venir, comme il l'explique à Famitsu :

Je pense qu’à l’avenir, nous passerons d’une ère où les gens imitent le style de leurs créateurs préférés à une ère où ils peuvent générer des scénarios qui leur plaisent. On a l'impression que l'IA détermine les préférences de l'utilisateur et génère habilement des branches d'itinéraire qu'il est susceptible de vouloir lire, et ses capacités de recommandation s'améliorent constamment.

Cependant, le créateur de NieR a une vision bien pessimiste concernant le futur des créateurs de jeux vidéo :

Je pense également que tous les créateurs de jeux perdront leur emploi à cause de l’IA. Dans 50 ans, les créateurs de jeux seront peut-être traités comme des bardes.

Kotaro Uchikoshi (Zero Time Dilemma) va encore plus loin et explique qu'il aimerait créer de nombreux nouveaux jeux, mais il craint que « si l'IA continue d’évoluer à ce rythme, les jeux d’aventure créés par l’IA puissent devenir grand public ». Kazutaka Kodaka (Danganronpa) va encore plus loin et pense qu'« il deviendra moins courant que tout le monde vive les mêmes expériences, donc le phénomène de quelque chose qui devient un énorme succès dans le monde entier disparaîtra probablement ». L'IA créerait ainsi le jeu selon les préférences de chaque joueur, donnant des expériences personnalisées et uniques, mais impossible à partager avec les autres joueurs.

Pour rappel, Yoko Taro travaille de nouveau avec Yosuke Saito et Keiichi Okabe sur un nouveau jeu vidéo, les fans croisent les doigts pour qu'il s'agisse d'un nouveau NieR.

