NieR Replicant ver.1.22474487139... : de nouveaux concept arts à apprécier

Après le succès de NieR: Automata, Toylogic va donner une nouvelle dimension à un épisode jamais paru en Occident. En 2010, le studio avait effectivement sorti NieR Replicant sur PS3 et NieR Gestalt sur Xbox 360, mais seule cette deuxième vision de l'histoire a été portée en Europe et en Amérique du Nord, sous le simple nom de Nier. Nous allons désormais découvrir cette version manquante par chez nous avec un NieR Replicant ver.1.22474487139... sur PC, PS4 et Xbox One.

Le projet lorgnera plus vers le remake que le remaster, avec un doublage intégral, de nouvelles musiques, des graphismes modernisés et bien d'autres surprises qu'il nous tarde de découvrir. Dans le dernier Famitsu, le directeur Yoko Taro expliquait qu'il voulait que tout soit ressenti comme nouveau, pour que même ceux qui connaissent l'original apprécient l'expérience.



Pour illustrer ces propos, le magazine affichait d'ailleurs des concept arts inédits que les développeurs dévoilent aujourd'hui en version officielle. Ils ont été réalisés par Kazuma Koda, qui a déjà travaillé sur NieR: Automata et a donc réfléchi à comment il allait faire resplendir les décors de ce NieR Replicant ver.1.22474487139... Cela ne nous en dit pas plus sur les modalités de sorties du projet, mais nous avons au moins de quoi apprécier davantage son esthétique.



