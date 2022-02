No Man's Sky : le plein de nouveautés pour les combats et les ennemis avec la mise à jour Sentinelle

Mine de rien, No Man's Sky n'avait pas reçu de mise à jour majeure depuis Frontiers en septembre dernier. Le titre n'a en revanche pas dit son dernier mot, en témoigne son portage à venir cet été sur Nintendo Switch et la nouvelle extension gratuite apportée par un patch ce jour : Sentinelle.

Elle va apporter du neuf pour le système de combat. Du côté du Voyageur déjà, qui pourra profiter de mécaniques de baston fluidifiées, utiliser un canon à neutrons à haute énergie, un dispositif de camouflage actif, ainsi qu’une nouvelle grenade paralysante électrifiant, et même une IA à installer sur notre exosquelette Minotaure pour qu’il nous protège pendant les combats. Nos adversaires réguliers, les Sentinelles, seront eux renforcés avec des modifications en tout genre, un arsenal renforcé et de nouvelles classes.

Ce 18e patch majeur amènera sinon des missions inédites autour des robots adverses, la compatibilité avec le NVIDIA DLAA et l'AMD FidelityFX Super Resolution 1.0 sur PC, la possibilité de trimballer jusqu'à 6 Multi-Outils contre 3 actuellement, un Multi-Outil Royal à débloquer, la compatibilité avec Steam Deck et plus encore. Tout est listé sur le site officiel en anglais ici, ou résumé par Sean Murray via le PlayStation Blog ci-dessous.

Bonjour, nous commençons l’année 2022 comme nous avons l’intention de la continuer ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que la première mise à jour de l’année est disponible dès aujourd’hui en téléchargement, pour les joueurs sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation VR. Son nom est No Man’s Sky Sentinelle.

La mise à jour Sentinelle apporte une réorganisation des systèmes de combat dans le jeu et dans les ennemis que vous rencontrez, afin de créer quelque chose de plus stimulant et passionnant. No Man’s Sky est un jeu d’exploration, mais notre univers a toujours été rempli de risques et de dangers. Les Sentinelles contrôlent les planètes que vous explorez, et sont un élément du jeu que nous voulons depuis longtemps rendre plus intéressant, profond et amusant, tout en permettant aux joueurs de les combattre et de les vaincre de manière plus pertinente.

Par chance, cette mise à jour apporte une grande variété d’améliorations et de perfectionnements des combats pour le Voyageur marqué par les batailles. Vous aurez accès à de nouvelles armes et améliorations telles que le canon à neutrons à haute énergie, un dispositif de camouflage actif, ainsi qu’une nouvelle grenade paralysante électrifiante. Vous pouvez même installer une IA sur votre exosquelette Minotaure pour qu’il vous protège pendant les combats.

Les Sentinelles sont aussi devenues plus redoutables. Vous aurez à vous battre contre de nouvelles classes d’élite de drones, comprenant les unités lourdes, les unités d’invocation et les unités de réparation, et même contre leur effroyable exosquelette en armure. Les Sentinelles déploient désormais leur propre bouclier d’énergie mobile et ont accès à de nouvelles armes telles que les grenades destructrices de terrain et un lance-flammes à plasma. Et pour les courageux, les emplacements des mystérieux piliers sentinelles ont été dévoilés, avec des récompenses exclusives et des histoires mystérieuses attendant ceux qui voudraient percer les archives robotisées.

Avec la nouvelle mise à jour Sentinelle, les joueurs pourront découvrir l’histoire de la création des Sentinelles. Au fur et à mesure que vous progressez dans une série de nouvelles missions liées à l’histoire, vous aurez l’opportunité de reprogrammer et d’adopter votre propre drone IA amical, ainsi que de récupérer des pièces pour créer votre propre défense.

Découvrez également une nouvelle expédition Exobiologie qui commence la semaine prochaine, avec une tonne de nouvelles récompenses exclusives !

C’est une mise à jour conséquente, mais voici certaines des nouveautés :

Exosquelette sentinelle en armure

Combattez un tout nouvel ennemi robotisé : l’énormissime, le lourdement armé exosquelette en armure. Équipée de lasers, de grenades destructrices de terrain et de lance-flammes à plasma, cette nouvelle Sentinelle effroyable se lance dans la bataille avec un jetpack très puissant.

Modernisation visuelle totale pour les armes

Tous les systèmes de multi-outil, depuis le laser d’extraction jusqu’au canon à dispersion, ont bénéficié d’une modernisation visuelle totale, avec de nouveaux projectiles et rayons, flashs de canon, effets de lumière, reflets, nouveaux impacts et bien plus encore !

Améliorations de combat avancées

Les nouvelles améliorations ajoutent de la profondeur aux combats, avec la capacité d’ajouter des effets d’étourdissement ou de combustion à vos armes existantes, ou de programmer votre multi-outil pour qu’il inflige des dégâts supplémentaires aux cibles que vous aurez précédemment marquées. Ou tirez votre épingle du jeu grâce au nouveau dispositif de camouflage pour disparaître en plein combat et prendre le dessus sur le plan stratégique.

Compagnons robots IA

Les joueurs peuvent assembler et reprogrammer leur propre drone compagnon amical, ou aller un peu plus loin et récupérer des pièces d’exosquelette sentinelle pour construire leur propre escorte mécanique géante autonome alimentée par l’IA.

Nouvelles histoires et missions

Travaillez de concert avec l’équipage de l’Anomalie Spatiale sur une nouvelle mission importante pour l’histoire, ou attaquez les sinistres Piliers sentinelles pour accéder à leurs archives et sondez le secret de l’Atlas et du Monde de verre…

Amélioration du rythme et de la fluidité des combats

Une longue liste de réglages et de perfectionnements a été apportée à la manipulation et la fluidité des armes, rendant l’expérience de combat plus dynamique et plus impactante.

Nouveaux drones ennemis

Les unités sentinelles classiques ont été repensées, avec des drones lourds de combat et de défense, des drones dédiés aux réparations, et même des unités d’invocation complexes rejoignant la patrouille de drones existante.

L’année dernière, No Man’s Sky a sorti une tonne de mises à jour (comprenant Compagnons, Expéditions, Prismes et Frontières) et nos toutes premières expéditions (comme Tête de pont, Émergence, Les Pionniers et Les Cartographes). Je n’ai aucun doute sur le fait que l’année 2022 sera tout aussi productive pour notre petite équipe.

Nous avons hâte de voir nos communautés PlayStation affronter la puissance renforcée des Sentinelles dans cette 18e mise à jour.

Notre voyage se poursuit.

Sean