Notre équipe vous souhaite un très joyeux Noël !

Comme chaque année, à la même période, une certaine magie flotte dans l’air. Et pour cause, Noël approche, d’ici quelques heures, grands et petits vont se jeter sur les présents pour déchirer les papiers d’emballage. Mais avant cela, rien ne vaut un bon repas avec les personnes que vous appréciez.

Le domaine vidéoludique n’a pas été explosif comme les autres années... Certes, la nouvelle génération, à savoir la PS5 et les Xbox Series, est difficilement trouvable pour certains, mais il y a eu tout de même quelques productions « old-gen » délirantes et amusantes qui ont envahi nos rayons. Nul doute que des perles comme Forza Horizon 5, Kena: Bridge of Spirits, Metroid Dread, Resident Evil Village ou encore Marvel’s Guardians of the Galaxy ont fini sous un sapin.

Nous espérons que vous allez être gâtés et que vous allez passer un bon moment, chaleureux, avec les gens que vous aimez. Ainsi, toute l’équipe de GAMERGEN.COM se rassemble pour vous souhaiter un bon réveillon et un joyeux Noël. Une fois les fêtes passées, n’hésitez pas à nous partager ce que vous avez reçu dans les commentaires.

Amusez-vous bien, profitez, mais n’abusez pas trop des bonnes choses !

