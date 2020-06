NVIDIA GeForce RTX 3080 : des photos d'une nouvelle carte graphique en fuite ?

La Toile s'enflamme gentiment en ce moment... En effet, une étrange carte graphique a fait son apparition sur le forum Chiphell. Un utilisateur a partagé quelques clichés de ce qui pourrait être la NVIDIA GeForce RTX 3080. Première chose qui saute aux yeux, son aspect imposant exhibant un design et un système de refroidissement intéressant.

Nos amis de VideoCardz ont analysé ces photos et stipulent pour le coup :

Le design est très unique, les deux ventilateurs sont placés sur les côtés opposés de la carte et poussent l'air dans des directions différentes. Le design de cette RTX 3080 comporte un PCB de forme irrégulière, vous pouvez le voir en regardant l'arrière de la carte. Cette conception en forme de V permettrait donc à NVIDIA de placer le ventilateur plus près du GPU. Certains se souviennent encore d'une conception NVIDIA similaire, le modèle GeForce GTX 295, qui présentait également une entaille dans le PCB sous le ventilateur. Nous n'avons aperçu aucun connecteur d'alimentation aux endroits habituels, ce qui pourrait signifier que les connecteurs ont été déplacés sur le côté, donc similaires aux modèles Quadro. Il semble également qu'il y ait une nouvelle version du connecteur NVLink près du support d'entrée/sortie.

Une carte graphique avec un meilleur refroidissement à venir bientôt dans nos rayons ? C'est la grande question que nous nous posons... Pour le moment, restons en retrait et attendons gentiment un communiqué de la part du constructeur. Wait and see...

