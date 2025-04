NVIDIA : les nouvelles technologies IA et RTX nous ont été dévoilées

Nous n’allons pas trop rentrer dans les détails techniques, sans quoi nous risquons de perdre bon nombre d’entre vous sur la route… Néanmoins, les différentes branches technologiques en lien aux séries utilisant le RTX et le DLSS méritent toute votre attention. Si vous vous intéressez un minimum au progrès informatique, vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui il est difficile d’augmenter les performances d’une carte graphique de façon matérielle. C’est pour cette raison que l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans ce domaine, mais nous y reviendrons ci-dessous. Toutefois, la série 50 des cartes graphiques Nvidia embarque plus de 96 milliards de transistors. Même si ce nombre titanesque reste très abstrait, il permet en partie d’expliquer la hausse des prix de cette nouvelle génération de GPU (imaginez la précision des soudures avec autant de composants…).

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une technologie de pointe qui tente de rester la plus compétitive possible (malgré une inflation qui ne cesse d’augmenter…). Cependant, les anciennes séries de RTX ne sont pas mises de côté pour autant. En effet, l’un des grands avantages de l’intelligence artificielle est qu’elle est en partie logicielle. Cela permet de faire bénéficier nos vieux GPU d’une partie de cette belle technologie. Une GeForce de série 20 RTX peut donc profiter d’avantages graphiques sans la moindre intervention de votre part (si ce n’est mettre à jour vos pilotes). Bien évidemment, vous ne pouvez pas atteindre les performances d’une série 40 pour autant. Néanmoins, certains détails graphiques sont améliorés, tels que les ombres et les reflets. L’IA permet d’agir sur de nombreux points, que nous allons vous évoquer ci-dessous.

Commençons par le DLSS 4. C’est depuis 2018 que les options graphiques de nos jeux PC sont affublées de cette technologie. Il est vrai que certains jeux pouvaient perdre en performance une fois le DLSS activé, faute notamment à un besoin de ressources important pour fonctionner convenablement (du moins sur les premières générations…). La 4e génération de cette technologie efface désormais tous ces inconvénients, en optimisant drastiquement la gestion de la bande passante. Pour le moment, une centaine de jeux seulement profitent de ces performances, mais le nombre va évidemment augmenter de semaines en semaines. Le DLSS agit notamment sur le détail des ombres, avec un résultat assez bluffant. Nous avons pu observer la différence en temps réel, par l’intermédiaire de la technologie Mega Geometry. Cette dernière est également appliquée aux fonctions RTX.

Ce qu’il faut retenir de Mega Geometry sans trop partir dans la technique, c’est que cela permet d’atteindre un niveau de rendu proche du CGI (de l'anglais computer-generated imagery), mais en temps réel. Le résultat est impressionnant, mais il faudra attendre encore un peu de temps pour le voir sur les prochains jeux. Du côté RTX, c’est le nom de code Blackwell qui réunit de nouvelles performances. Là aussi, les reflets atteignent un niveau visuel assez impressionnant. Au-delà de l’aspect graphique toujours plus élevé, il faut par ailleurs relever la gestion des ressources. En effet, tout cela nécessite de la mémoire vidéo pour fonctionner. Là encore, l’IA parvient à optimiser les performances, permettant de diviser par deux l’occupation de la VRAM (permettant d'utiliser 10go au lieu de 24go). Imaginez tout ce que les développeurs vont pouvoir faire de toute cette économie de mémoire…

Si les discours marketing concernant les IA laissent parfois à désirer, force est de constater que dans le secteur du jeu vidéo elle va tout changer. C’est le seul réel moyen de faire évoluer la technologie, du moins pour le moment (jusqu’à l’informatique quantique ?). Toujours est-il que Nvidia nous a démontré le niveau de qualité de ses composants et de ses outils, le tout avec des performances qui parviennent même à diminuer l’utilisation des ressources. Hâte de voir ce que les développeurs vont pouvoir en faire, pas vous ?