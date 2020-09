NVIDIA : suivez l'évènement GeForce à 18 heures, célébrons le passé et surtout l'avenir ensemble

C'est en 1999 que NVIDIA lançait sur le marché la GeForce 256, le premier GPU grand public prenant en charge les calculs graphiques, une sacrée révolution dans le monde du PC à l'époque. Depuis, les cartes graphiques ont bien évolué, la mode est actuellement au ray-tracing en temps réel, mais le constructeur compte célébrer les 21 ans (majorité légale dans de nombreux pays) de sa première GeForce comme il se doit.

Eh oui, NVIDIA a annoncé tout récemment qu'il allait organiser un évènement spécial GeForce le 1er septembre, à suivre à partir de 18h00. Le constructeur compte revenir sur son passé et les évolutions des GPU au fil des années, mais le fondateur et PDG de la firme Jensen Huang sera de la partie pour parler de l'avenir et des futures innovations en termes de graphismes.

Personne n'est dupe, NVIDIA devrait profiter de l'évènement pour présenter ses nouvelles cartes graphiques RTX 30xx avec une architecture Ampere, qui pourraient arriver sur le marché dès la mi-septembre d'après certaines rumeurs. Si la course aux graphismes, ce n'est pas trop votre truc, la GTX 1660 de MSI est vendue 231,01 € sur Amazon.fr.

Encore un peu de patience...