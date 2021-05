Oculus Quest 2 : où trouver des jeux, des démos et des applications gratuits ou payants ?

À ce jour, l'Oculus Quest Store propose plus de 250 applications payantes ou gratuites, ce qui est déjà une bonne base, mais qui n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. Pour être plus juste, tout ce qui arrive sur la boutique virtuelle d'Oculus est certifié qualitativement par le constructeur qui fait un contrôle strict via son service dédié. Cette procédure est dans la même veine que celles appliquées par PlayStation, Nintendo ou Xbox et vise à ne pas publier des choses malveillantes ou ne respectant pas les standards imposés par la plateforme (et en VR, ils sont nombreux !). Cette procédure n'est directe que pour les plus gros studios, pour les autres, c'est un peu plus long et compliqué. En effet, Facebook impose aux petits studios indépendants de passer par sa plateforme AppLab avant de pouvoir proposer leurs titres sur le store officiel sans certitude d'arriver à passer le barrage final du contrôle qualité. Tout ceci, même si c'est louable, ralenti forcément la sortie des jeux sur cette plateforme, mais nous offre un vivier de plus de 250 autres applications (pas toutes bonnes...) à découvrir parfois en avant-première.

Mais ces voies officielles ne sont pas les seules que les développeurs ont sous la main pour proposer des choses pour l'Oculus Quest 2. En effet, via le mode développeur qui permet de lancer des applications non signées, Sidequest en regroupe plusieurs centaines qui sont disponibles en téléchargement direct (gratuitement ou payants via un site comme itch.io voire d'autres plus où moins connus) ou via l'AppLab dont c'est le seul moyen de connaître précisément ce qui est disponible vu l'opacité volontaire qui est générée autour de sa boutique indépendante par Facebook.

Voici donc les bonnes adresses pour trouver des jeux :

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.