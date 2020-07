Odin Sphere, le tome 1 de la version manga est dans les rayons !

Odin Sphere, développé par Vanillaware, est initialement sorti au Japon en 2007 avant de passer les frontières de l'Archipel, un an plus tard, et d'arriver sur le continent américain grâce à l'éditeur Atlus. L'Europe, grâce à Square Enix, le verra arriver en 2008. Petit bijou dans le monde de l'Action-RPG en 2D, un superbe remake, Odin Sphere: Leifthrasir est sorti en 2016 sur PS3, PS Vita et PS4. Depuis le 9 juillet dernier, c'est maintenant au tour d'une version manga de voir le jour.

Si l'histoire originale mettait en scène cinq personnages, dans le premier volume de cette adaptation, c'est celui de Mercedes, la jeune princesse du groupe qui est mis en avant. Le dessinateur, Hino Tomoyuki, a tout fait pour arriver à recréer l'ambiance dramatique et magique proposée dans le jeu que ce soit au travers de ses dessins aux graphismes qui donnent un vrai rythme aux combats ou encore à l'histoire qui permet de découvrir plus en profondeur les personnages.

Pitch du manga Odin Sphere : « La jeune princesse Mercedes vit une vie paisible au Royaume des fées. Mais tout bascule lorsque sa mère la Reine Elfaria se fait tuer et que Mercedes doit la remplacer dans ses obligations royales. Elle devra alors faire de son mieux pour sauver son royaume de la guerre qui gronde, tout en prouvant à son peuple qu’elle est la digne héritière du trône de Ringford. Mais rien de plus difficile lorsque des personnes malintentionnées tentent de l’en empêcher. »

Odin Shere Tome 1 (manga) est disponible dans les rayons de la Fnac au prix officiel conseillé, soit 7,90 €, mais aussi d'occasion sur le site de Rakuten à partir de 4,90 €.