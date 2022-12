One Piece Odyssey : deux nouveaux arcs narratifs du passé dévoilés et une démo en chemin

Le mois prochain, Bandai Namco débutera l'année 2023 en beauté avec One Piece Odyssey, une aventure inédite de l'équipage du Chapeau de Paille sur l'île de Waford, mais aussi dans certains souvenirs de leur passé. Nous avons déjà pu apercevoir ce qui nous attend à Alabasta et Water Seven (avec Enies Lobby en prime), mais deux autres arcs seront également intégrés au jeu, qui ont été dévoilés dans le cadre de la Jump Festa 2023.

Ainsi, nous pourrons redécouvrir sous un angle inédit les arcs Marineford et Dressrosa, deux gros morceaux de l'œuvre aussi bien sur le plan scénaristique qu'en termes de longueur pour le second. Vu la tournure du communiqué, il ne faut pas s'attendre à d'autres destinations du passé, à moins d'une surprise. Comme le dit Luffy dans la vidéo, même si rien n'est réel, il va tout faire pour cette fois réussir à sauver Ace, cette fois avec l'aide de ses camarades (une bonne occasion pour avoir Jinbe présent). Espérons qu'ILCA nous réservera un dénouement plus léger en conséquence... Du côté de l'île dirigée par Doflamingo, le programme promet aussi d'être chargé, avec Law qui retrouvera son mentor Corazon (notez le parallèle avec le geste de Luffy), tandis que Sabo sera aussi présent face à Burgess et pour aider son « petit frère ». La splendeur des décors, sans parler du gigantisme parfaitement reproduit de Pica, donne bien envie de redécouvrir ce pan de l'histoire.

La date de sortie de One Piece Odyssey est pour rappel fixée au 13 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series Series et PC (Steam). Si vous hésitez, bonne nouvelle, une démo sera mise à disposition le 10 janvier sur ces mêmes plateformes, avec la possibilité d'importer notre sauvegarde dans la version complète. Il faut donc s'attendre à découvrir le début de l'aventure. Amazon propose le jeu à partir de 54,99 €.