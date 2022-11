One Piece Odyssey : Water Seven et l'affrontement face au CP9 seront dans le jeu

En début d'année prochaine, l'équipage de Luffy va faire son retour dans nos consoles et PC avec One Piece Odyssey, un jeu dont le nom invite au voyage et dont l'action prendra principalement place sur l'île inédite de Waford, mais pas que. En effet, la bande de pirates va revivre d'une certaine manière certaines de ses précédentes aventures dans le monde de Memoria et nous avons déjà pu voir ce que cela donnera avec Alabasta au travers d'une bande-annonce et de gameplay. Plusieurs symboles suggéraient en effet que d'autres lieux pourraient être visités. Eh bien, bonne nouvelle, ce sera le cas avec une recréation de Water Seven.

L'île réputée pour ses chantiers navals et qui a servi de cadre à l'un des arcs les plus appréciés du manga sera donc présente, ainsi qu'Enies Lobby puisque Rob Lucci sous sa forme hybride introduit la vidéo et que nous voyons le Rocketman.

Dans One Piece Odyssey, les joueurs embarqueront pour une aventure avec Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille, alors qu'ils tentent de retrouver leurs pouvoirs perdus. Pour ce faire, ils visiteront « Memoria », un monde construit à partir des souvenirs de leurs précédentes rencontres, qui les conduira à retourner dans des lieux importants de leur histoire, comme Alabasta et Water Seven. Lors de cette aventure, vous découvrirez une nouvelle histoire autour des Chapeaux de paille, avec un accent particulier sur Usopp et Robin. Cette quête les mènera à revoir des lieux familiers, comme la Galerie-La Compagnie ou des visages connus comme le gang de Franky, Iceburg, Aokiji et certains membres du CP9 comme Lucci et Kaku. Mais si les lieux et les situations peuvent sembler familiers, rien n'est exactement comme dans leurs souvenirs et les joueurs remarqueront quelques différences avec l'histoire, que certains d'entre eux connaissent et apprécient.

Est-ce qu'ILCA jouera à fond la carte de la nostalgie jusqu'à replacer la scène d'adieu au Merry ? Wait & see. One Piece Odyssey ne manquera en tout cas pas d'attrait à sa sortie le 13 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 69,99 €.